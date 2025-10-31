MuseCom lança publicações na Feira do Livro neste sábado

O Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom), lança duas publicações na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Manual de boas práticas na preservação de documentos sonoros, de autoria do Núcleo de Acervos do Museu, é a primeira obra a ser apreciada pelo público. O livro aborda questões importantes como preservação, conservação preventiva em fitas magnéticas, digitalização de fitas de áudio, pós-edição de documentos sonoros digitalizados e difusão e acesso de acervos sonoros. O evento de lançamento ocorre neste sábado (1º), às 14h, na Praça de Autógrafos Coletivos.
Já na terça-feira (4), às 19h, na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho, será publicado o livro E tudo começou com uma reportagem: entre um Museu da Imprensa e um Museu da Imagem e Som, nasce um Museu de Comunicação (1973-1975), de Ana Letícia de Alencastro Vignol. As publicações terão distribuição gratuita.