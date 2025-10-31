MuseCom lança publicações na Feira do Livro neste sábado

O Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom), lança duas publicações na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Manual de boas práticas na preservação de documentos sonoros , de autoria do Núcleo de Acervos do Museu, é a primeira obra a ser apreciada pelo público. O livro aborda questões importantes como preservação, conservação preventiva em fitas magnéticas, digitalização de fitas de áudio, pós-edição de documentos sonoros digitalizados e difusão e acesso de acervos sonoros. O evento de lançamento ocorre neste sábado (1º), às 14h, na Praça de Autógrafos Coletivos.

Já na terça-feira (4), às 19h, na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho, será publicado o livro E tudo começou com uma reportagem: entre um Museu da Imprensa e um Museu da Imagem e Som, nasce um Museu de Comunicação (1973-1975), de Ana Letícia de Alencastro Vignol. As publicações terão distribuição gratuita.