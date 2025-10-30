João Maldonado promove novo álbum

Um ano após o lançamento de Todas as Canções, o pianista e compositor João Maldonado sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) na quinta-feira, às 21h, para o primeiro show do álbum. O trabalho, lançado pela Loop Discos em 2024, foi criado em meio ao contexto das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, tornando-se um símbolo de resistência e celebração da música brasileira. Gravado com participações de nomes como Aline Stoffel, Analu Sampaio, Antonio Villeroy, Jaques Morelenbaum, Mú Carvalho, Paulo Braga, Roberto Menescal e Quarteto do Rio, o disco reúne oito faixas que transitam entre o samba, a bossa nova e a canção brasileira contemporânea. Ingressos a partir de R$ 35,00 via Tri.RS.

Liszt e Schubert na Casa da Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) encerra a agenda de outubro em um concerto com composições de Franz Liszt e Franz Schubert, dois ícones da música de concerto, com regência do diretor da Orquestra Sinfônica Nacional do Uruguai, Nicolas Rauss. Ao piano, o solista italiano Paolo André Gualdi se junta à orquestra em uma apresentação que faz homenagem à Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. A apresentação acontece nesta sexta-feira, às 20h, na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Antes da apresentação, o público também aproveita a palestra Notas de Concerto, apresentada por André Loss. Ingressos via Sympla, a partir de R$ 10,00.

UFCSPA recebe corais e grupos vocais