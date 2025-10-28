Orquestra de Flautas Transversais da Ufrgs se apresenta no CHC Santa Casa

O projeto Música para Respirar, do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75), recebe, nesta quinta-feira (30), às 12h30min, a Arsis, Orquestra de Flautas Transversais da Ufrgs, para mais uma edição de seus recitais mensais realizados no Átrio do espaço cultural. A apresentação, com entrada franca, celebra a diversidade sonora das flautas em diferentes tessituras — flautim, flauta em dó, flauta em sol e flauta baixo — em um repertório que percorre obras da música de concerto e da música popular brasileira.

Integrada por flautistas profissionais, egressos e estudantes da Universidade, a orquestra é coordenada pelo professor Leonardo Winter, do Departamento de Música e do Programa de Pós-Graduação em Música da universidade. Em sua terceira temporada, o Música para Respirar tornou-se uma das iniciativas mais queridas do CHC Santa Casa, reunindo novos talentos e músicos consagrados em apresentações mensais ao meio-dia, sempre com a proposta de levar música de qualidade e momentos de pausa e inspiração ao público.