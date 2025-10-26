Porto Alegre,

Publicada em 26 de Outubro de 2025

Lendas urbanas serão destaque em estande na Feira do Livro de Porto Alegre

Montagem das bancas dos livreiros que participarão da 71ª edição da Feira já iniciaram

Montagem das bancas dos livreiros que participarão da 71ª edição da Feira já iniciaram

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Agências
Já começou a montagem das bancas dos livreiros que participarão da 71ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece de 31 de outubro a 16 de novembro, na Praça da Alfândega. A prefeitura estará presente com um estande de 20 metros quadrados, localizado em frente à Praça de autógrafos. No local, o público poderá conferir uma exposição sobre as lendas urbanas de Porto Alegre, realizada pelo Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, da Secretaria Municipal da Cultura.
A exposição, intitulada Patrimônio Imaterial: As Lendas Urbanas de Porto Alegre, mostra painéis com histórias que integram o imaginário dos moradores da Capital há várias gerações e fazem parte da cultura da cidade, como Os Crimes da Rua do Arvoredo e As Lágrimas de Obirici, entre outras. Quando esta mostra esteve em exibição no Museu, despertou muita curiosidade nos visitantes, principalmente no público juvenil.
Realizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro, a Feira do Livro deste ano tem como tema Beba desta Fonte, e a escritora e cronista Martha Medeiros como patrona. Serão ao todo 70 estandes de editoras.
A secretária municipal de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, diz que a Feira do Livro é uma referência local e nacional e constitui um instrumento de transformação. “Ao trazer o lema Beba desta Fonte, a feira reforça o aprendizado e o conhecimento que impulsionam o mundo pela arte e pela cultura”.

