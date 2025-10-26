Lendas urbanas serão destaque em estande na Feira do Livro de Porto Alegre

Já começou a montagem das bancas dos livreiros que participarão da 71ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece de 31 de outubro a 16 de novembro, na Praça da Alfândega. A prefeitura estará presente com um estande de 20 metros quadrados, localizado em frente à Praça de autógrafos. No local, o público poderá conferir uma exposição sobre as lendas urbanas de Porto Alegre, realizada pelo Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, da Secretaria Municipal da Cultura.

A exposição, intitulada Patrimônio Imaterial: As Lendas Urbanas de Porto Alegre, mostra painéis com histórias que integram o imaginário dos moradores da Capital há várias gerações e fazem parte da cultura da cidade, como Os Crimes da Rua do Arvoredo e As Lágrimas de Obirici, entre outras. Quando esta mostra esteve em exibição no Museu, despertou muita curiosidade nos visitantes, principalmente no público juvenil.

Realizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro, a Feira do Livro deste ano tem como tema Beba desta Fonte, e a escritora e cronista Martha Medeiros como patrona. Serão ao todo 70 estandes de editoras.