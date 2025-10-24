Festival Feijoada com Samba ocorre neste sábado no Parque Harmonia

O festival Feijoada com Samba + Me Leva retorna ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Loureiro da Silva, 255), neste sábado (25), e promete uma maratona de 12 horas de música. Com um line-up que reúne grandes nomes do pagode, do samba e do funk, o evento se consolida como um dos mais aguardados do calendário musical gaúcho.

A programação inicia com Ah Vera, com releituras que unem samba e brasilidade contemporânea. Em seguida, o grupo Entre Elas e o cantor Marquinhos Sensação sobem ao palco, com um show repleto de interpretações de sucessos do samba e pagode. O grupo Jeito Moleque, conhecido por sua mistura de romantismo e swing característico, também está no line-up do festival. Logo depois, o cantor Gaab, um dos nomes mais expressivos da nova geração do R&B e do pagode, traz sua sonoridade moderna e sucessos como Tem Café e Faz Parte . Na sequência, o grupo Pixote segue com hits que marcaram gerações, como Brilho de Cristal e Insegurança .

Festival Turá celebra a brasilidade em duas noites de muita música em Porto Alegre LEIA MAIS:

O cantor Belo, ícone do pagode romântico, apresenta uma seleção de clássicos que atravessam décadas, incluindo canções do Soweto e sucessos solo. Após, Péricles assume o palco com um repertório que mistura samba, pagode e MPB. Para fechar a noite, o DJ e produtor Dennis assume o comando, mesclando funk, eletrônica e show visual de alta energia. O último lote de ingressos antecipados está à venda no Balada App , a partir de R$ 130,00.