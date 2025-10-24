Coro Masculino 25 de Julho comemora 75 anos com festival internacional

O Coro Masculino 25 de Julho celebra seus 75 anos de história com um evento especial neste sábado (25), às 18h30min. O grupo realiza o Festival Internacional de Coros, com um jantar no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Germano Petersen Júnior, 250), dividindo a noite de apresentações com outros cinco conjuntos vocais convidados. Ao final do espetáculo, será servido um jantar comemorativo, com comidas típicas alemãs. Os ingressos, incluindo as apresentações e o jantar, custam R$ 60,00 e podem ser adquiridos pelo telefone: 51 998262709.
Além do coro anfitrião, participam do evento o Coral Porto em Canto e os Pequenos Cantores da Basílica Nossa Senhora das Dores, ambos de Porto Alegre; o Coro Masculino Stadtplatz, de Nova Petrópolis; o Coro Municipal de Caxias do Sul; e o convidado internacional, Grupo Coral de la Sociedad Cultural y Social Cantores Armonía, vindo do Paraguai. Os repertórios da celebração transitam entre diversos estilos e tempos musicais, indo da música popular à erudita e contemplando composições seculares e sacras. Formado por homens de diversas idades, o Coro Masculino tem reconhecimento nacional e internacional.