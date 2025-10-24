Coro Masculino 25 de Julho comemora 75 anos com festival internacional

O Coro Masculino 25 de Julho celebra seus 75 anos de história com um evento especial neste sábado (25), às 18h30min. O grupo realiza o Festival Internacional de Coros, com um jantar no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Germano Petersen Júnior, 250), dividindo a noite de apresentações com outros cinco conjuntos vocais convidados. Ao final do espetáculo, será servido um jantar comemorativo, com comidas típicas alemãs. Os ingressos, incluindo as apresentações e o jantar, custam R$ 60,00 e podem ser adquiridos pelo telefone: 51 998262709.

LEIA AINDA: Óperas bufas integram a programação da Ospa neste final de semana

