Terreira da Tribo recebe espetáculos de Minas Gerais e do Equador neste final de semana

Os espetáculos Encanto dos Insetos, do Grupo Plataforma Beijo, de Minas Gerais, e Memórias de Água , do Coletivo Yama, do Equador, estarão na Terreira da Tribo (Av. Pátria, 98) na sexta-feira (24) e domingo (26), dentro da programação do Festival de Teatro Caminhos Periféricos, que está sendo realizado em diversos bairros populares da cidade. A entrada é franca.

Encanto dos Insetos é uma jornada experimental e performática, que nasceu a partir de uma pesquisa sobre a cura, o cuidado e o fracasso, em meio a crises, lutos e rituais de sobrevivência da contemporaneidade. Com direção de Fernanda Branco Polse, o trabalho aborda temas que vão desde as dificuldades de se viver de arte no país, ao trauma global causado pela pandemia da Covid-19, além de questões de saúde mental, como depressão e ansiedade, violências de gênero e sexualidade, HIV, entre outras temáticas.

Já Memórias de Água é uma performance testemunhal entre os limites do teatro, do ritual, do documentário e da dança. O espetáculo trata de questões como a imigração, a violência política e a identidade, a partir do lugar de fala de uma mulher. Carlina Bustamante, atriz e criadora da peça, é integrante do grupo cultural Yama do Equador e do coletivo audiovisual El Maizal do Peru, e vai ministrar uma oficina teatral na segunda-feira (27), das 10h às 12h, na Terreira da Tribo, com inscrições gratuitas no local.

Confira a programação:

Encanto dos Insetos, do Grupo Plataforma Beijo (MG)

Sexta-feira (24), às 20h

Terreira da Tribo, Av. Pátria, 98 - São Geraldo

Entrada franca

Memórias de Água – Colectivo Yama (Equador)

Domingo (26), às 19h

Terreira da Tribo, Av. Pátria, 98 - São Geraldo

Entrada franca

Oficina de teatro – Colectivo Yama (Equador)

Segunda-feira (27), das 10h às 12h

Terreira da Tribo, Av. Pátria, 98 - São Geraldo