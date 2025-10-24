Garazi Goñi apresenta recital de piano na Casa da Música

No domingo (26), às 11h, ocorre o quinto recital da temporada 2025 da série Pianíssimo da Casa da Música (Gonçalo de Carvalho, 22). A pianista Garazi Goñi, natural do País Basco, apresenta um recital com obras de Domenico Scarlatti (1685-1757), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Franz Liszt (1811-1886) e Alberto Ginastera (1916–1983).



Garazi Goñi é formada pela Escola Superior de Música da Catalunha (Barcelona), e atualmente é doutoranda em Práticas Interpretativas (piano) pelo Programa de Pós-graduação em Música da Ufrgs. O ingresso para o recital é de valor livre, a ser pago no dia do evento, em Pix ou dinheiro.