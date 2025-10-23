Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaObituário

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 17:24

Dave Ball, ícone da música eletrônica, morre aos 66 anos

Última apresentação ao vivo de Dave Ball ocorreu há poucas semanas, diante de mais de 20 mil pessoas

Última apresentação ao vivo de Dave Ball ocorreu há poucas semanas, diante de mais de 20 mil pessoas

MIKE OWEN/DIVILGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
Dave James Ball, conhecido por seu trabalho como um dos integrantes do duo britânico Soft Cell, morreu aos 66 anos. O artista também era membro da banda The Grid.
Dave James Ball, conhecido por seu trabalho como um dos integrantes do duo britânico Soft Cell, morreu aos 66 anos. O artista também era membro da banda The Grid.
A notícia foi confirmada na quinta-feira (22) por meio das redes sociais oficiais do Soft Cell. De acordo com o comunicado, Ball faleceu tranquilamente enquanto dormia em sua casa, em Londres. A causa da morte não foi divulgada.
A última aparição pública do músico aconteceu há poucas semanas, durante o Rewind Festival, em Henley-on-Thames, no Reino Unido. Soft Cell se apresentou para uma plateia de mais de 20 mil pessoas.
Marc Almond, colega de palco no Soft Cell, homenageou o artista em uma publicação no Instagram. O músico contou que Ball "estava doente há muito tempo e sua saúde vinha piorando lentamente nos últimos anos", mas que "ele sempre voltava com um espírito determinado para continuar seu trabalho".

Notícias relacionadas