Dave Ball, ícone da música eletrônica, morre aos 66 anos

Dave James Ball, conhecido por seu trabalho como um dos integrantes do duo britânico Soft Cell, morreu aos 66 anos. O artista também era membro da banda The Grid.

A notícia foi confirmada na quinta-feira (22) por meio das redes sociais oficiais do Soft Cell. De acordo com o comunicado, Ball faleceu tranquilamente enquanto dormia em sua casa, em Londres. A causa da morte não foi divulgada.

A última aparição pública do músico aconteceu há poucas semanas, durante o Rewind Festival, em Henley-on-Thames, no Reino Unido. Soft Cell se apresentou para uma plateia de mais de 20 mil pessoas.

Marc Almond, colega de palco no Soft Cell, homenageou o artista em uma publicação no Instagram. O músico contou que Ball "estava doente há muito tempo e sua saúde vinha piorando lentamente nos últimos anos", mas que "ele sempre voltava com um espírito determinado para continuar seu trabalho".