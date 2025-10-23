Óperas bufas integram a programação da Ospa neste final de semana

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) oferece ao público duas óperas curtas, em um programa com clima de comédia neste final de semana. No sábado (25), às 17h, será apresentada O Telefone, de Gian Carlo Menotti, e no domingo (26), às 11h, é a vez de Signor Deluso, de Thomas Pasatieri. As apresentações acontecem no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) e têm ingressos (entre R$ 20,00 e R$ 80,00) à venda no Sympla ou no local, no dia de cada apresentação. A sessão de sábado será transmitida no canal da Ospa no YouTube.



O Telefone e Signor Deluso são óperas bufas em um ato e trazem histórias curtas, ligadas às mazelas do cotidiano. As duas sessões integram a programação do 6º Ópera em Pauta, que propõe debates sobre a produção de ópera em todo o Brasil. Promovido pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, o evento também terá atividades no Multipalco Eva Sopher, no complexo do Theatro São Pedro.