Anseios e angústias da enchente em Porto Alegre viram dança no espetáculo 'Enquanto Esperamos'

Espetáculo que estreou com sucesso de público em janeiro deste ano, Enquanto Esperamos terá duas novas sessões neste sábado (25) e domingo (26), às 20h, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307). Com concepção e direção do coreógrafo Ivan Motta, a montagem foi criada a partir dos anseios gerados com o desastre ambiental que atingiu Porto Alegre em maio de 2024. Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00, no Sympla.



Inspirado em Esperando Godot, do escritor irlandês Samuel Beckett (1906-1989), o espetáculo usa a linguagem da dança para transpor a interminável espera por alguém que nunca chega para a realidade de flagelados de enchente em busca de socorro, perspectiva ou soluções. No elenco estão Andressa Pereira, Bruno Manganelli, Caleo Alencar, Edison Garcia, Edison Garcia e Tami Melegari.