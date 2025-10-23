Performance 'Muita Água' transforma angústia das emergências climática em dança no Teatro Glênio Peres

Fazendo alusão às emergências climáticas e a enchente de maio de 2024, a performance Muita Água terá sessões neste sábado (24) e domingo (25), às 19h, dentro da IX Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres (Loureiro da Silva, 255). Criada por Cibele Sastre, Juliana Vicari e Fabiano Nunes, a montagem aposta em elementos cênicos como botas de chuva, coletes fluorescentes, guarda-chuva, lama e cavalo Caramelo para, a partir de uma estética contundente, provocar a conscientização acerca do meio ambiente e uma elaboração simbólica da catástrofe. A entrada é franca, com ingressos disponíveis no Laboratório da Sessão de Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre.



A partir das próprias experiências vivenciadas durante a catástrofe, Muita Água traz narrações ácidas e uma união de elementos cênicos, dança, performance corporal e iluminação que realçam a sensação de confusão e insegurança daqueles dias, marcados pelo acúmulo de lixo, pela produção desenfreada de falsas informações e pelo estado permanente de alerta.