Quinteto Persch une seus acordeons para tocar obras de Strauss a Piazzolla em Porto Alegre

Única formação de acordeons no Brasil dedicada exclusivamente à interpretação de música de câmara, o Quinteto Persch sobe ao palco do Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Junior, 250) nesta sexta-feira (24), às 20h, para uma apresentação que promete explorar a versatilidade do instrumento. Em uma fusão entre erudito e popular, o premiado grupo apresentará obras de grandes compositores, indo de peças do austríaco Johann Strauss às do maestro armênio Aram Khachaturian, passando ainda por trabalhos do brasileiro Radamés Gnattali e do argentino Astor Piazzolla. Formado por Adriano Persch, André Machado, Daniel Castilhos, Ezequiel de Toni e Rodrigo Persch, o conjunto está há 26 anos circulando pelo Brasil com suas apresentações. Seu CD de estreia recebeu, em 2009, o Prêmio Açorianos de Música, no gênero erudito, na categoria instrumentista. O grupo também conquistou o Açorianos com seu terceiro trabalho, Brasileiríssimo (2015). Ingressos a partir de R$ 40,00 via Tri.RS ou na recepção do centro cultural, no dia do espetáculo, a partir das 18h.