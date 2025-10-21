Trajetória artística de Paulo Chimendes é retratada em exposição no Margs

A exposição Paulo Chimendes – A travessia do tempo segue aberta ao público no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs - Praça da Alfândega, s/n), propondo uma homenagem à trajetória do artista ao apresentar sua produção desde os anos 1970. São mais de 60 trabalhos, em sua maioria provenientes da sua coleção pessoal, além de obras que integram o Acervo Artístico do Museu. A mostra segue em exibição até o dia 4 de janeiro de 2026, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, com entrada gratuita.Paulo Chimendes produz com desenvoltura entre desenho, gravura e pintura, pesquisando e explorando questões artísticas vinculadas aos processos técnicos e criativos baseados nesses meios e linguagens. Sua obra transita entre a figuração e a abstração, pautando-se por uma reflexão própria sobre a relação com o mundo e o cotidiano, a partir de uma visão social e de caráter crítico a respeito da condição do indivíduo frente à sociedade e do universo urbano no contexto da expansão das cidades. A curadoria de Paulo Chimendes – A travessia do tempo é de Francisco Dalcol e Cristina Barros.