Goethe-Institut Porto Alegre inaugura exposição 'Eu, meus amigos e o mundo', de Juliana de Oliveira

O Goethe-Institut Porto Alegre (24 de Outubro, 112) recebe nesta terça-feira (21), às 18h30min, a abertura da exposição Eu, meus amigos e o mundo, da artista mineira Juliana de Oliveira. Durante a vernissage, haverá uma conversa entre a artista e o curador Lael Peters, seguida de discotecagem com a dupla Black Street Boys, formada pelos DJs Fresh e Guifs. A entrada é gratuita.



A mostra apresenta uma série de retratos que exploram temas como identidade, raça, gênero e memória, por meio de uma pintura vibrante e sensível. Juliana utiliza elementos como objetos, acessórios, cores e estampas para revelar como o corpo interage com o espaço, o tempo e as camadas culturais que o cercam. Suas obras misturam experiências individuais e coletivas, refletindo tanto vivências íntimas quanto contextos sociais mais amplos. A visitação vai até 14 de fevereiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 13h, excetuando feriados,