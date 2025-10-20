Bibiana Dulce Quarteto faz homenagem a Astor Piazzolla na próxima edição do Sarau do Solar

A próxima edição do Sarau do Solar - Música e Diversidade, promovido pela Assembleia Legislativa do RS, trará o espetáculo Astor - Revolución para el 3001, do Bibiana Dulce Quarteto. O show acontece na quarta-feira (22), às 19h, no Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10). O projeto que homenageia o bandoneonista e compositor argentino Astor Piazzolla e sua avassaladora parceria com o poeta uruguaio Horácio Ferrer. A entrada é franca, e o show será transmitido nos canais e redes sociais da Assembleia. A música de Astor Piazzolla e a poesia de Horácio Ferrer marcaram um antes e um depois na história do tango, transformando-o em arte universal. Com o intuito de celebrar esta obra, Bibiana Dulce Quarteto apresenta algumas das obras mais pulsantes desta histórica parceria, como Balada por un loco, Oblivion, Balada para mi muerte e Milonga De Anunciación. O conjunto que se apresenta no Paço é formado pela cantora uruguaia Bibiana Dulce, Antonio Flores (guitarra), Dani Vargas (bateria) e o uruguaio Miguel Tejera (baixo).