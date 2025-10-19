Rodrigo Auad apresenta álbum 'Primavera' em show na Casa de Cultura Mario Quintana

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), com o apoio do Instituto Estadual de Música, recebe show de Rodrigo Auad na próxima terça-feira (21), às 18h30min, no Auditório Luis Cosme. Pela primeira vez em Porto Alegre, o compositor de Niterói (RJ) apresenta o seu álbum Primavera, lançado em julho deste ano e que traz uma fusão de MPB, pop e influências internacionais. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.
O artista estreou no cenário musical em 2017, e, no seu último trabalho autoral, abordou temáticas como amor, amizade e espiritualidade, além de ter colaborado com o músico Buchecha na faixa Não Escapa Não. Para o show na CCMQ, Auad promete um espetáculo intimista e acolhedor, recheado de vibrações positivas.
