Imortal da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Gonçalves ministra aula aberta no Instituto Ling

O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe neste sábado (18), às 17h, aula magna com a escritora Ana Maria Gonçalves, imortal da Academia Brasileira de Letras. No encontro, a escritora apresentará narrativas sob diferentes perspectivas sobre o tempo, seguida de um ritual de conexão conduzido pelos pesquisadores Marisa Fonterrada e Raphael Arcanjo. A atividade é gratuita, com distribuição de senhas a partir de 30 minutos antes do evento na recepção do local. Os lugares são limitados.

Autora de Um Defeito de Cor — uma das obras mais significativas da literatura contemporânea brasileira — Ana Maria Gonçalves tem sido uma voz essencial na construção de uma literatura que não se restringe a nichos, mas que disputa ativamente a narrativa oficial da história do Brasil. Sua trajetória comprova que a literatura negra transcende limites mercadológicos e interessa a todas as pessoas. A atividade integra a edição O Tempo dos Corpos da MIAC - Mostra Internacional de Arte Contemporânea.