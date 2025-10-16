Expresso 25 fará apresentação de Suíte Tom Jobim em formato de arena no Centro Cultural 25 de Julho

O grupo Expresso 25 fará apresentação em formato inédito do espetáculo Suíte Tom Jobim nesta sexta-feira (17), às 21h, no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). A disposição do show será em formato circular, em que o público assistirá, em uma arena junto aos músicos e cantores, o show que reúne grandes sucessos do maestro soberano, como Chega de Saudade e Águas de Março. A apresentação será registrada em imagem e som, para futuro lançamento, e serão disponibilizados apenas 200 ingressos numerados - ainda há entradas disponíveis (R$ 60,00, com opções de meia entrada) pelo Sympla.



A apresentação, com arranjos e regência do maestro Pablo Trindade, une as 37 vozes do premiado grupo a uma banda formada pelo contrabaixo de Everson Vargas, o violão de Breno Irigoyen, a bateria de Ricardo Arenhaldt, a marimba de Eduardo Linn, o violoncelo de Nicole Volkmann e a percussão de Richard Serraria.