Farol Santander Porto Alegre recebe curta temporada do espetáculo teatral 'Clarice & Nelson'

Em outubro, o Farol Santander Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1028) apresenta o espetáculo teatral Clarice & Nelson – Um recorte biográfico a partir de entrevistas, dirigido por Helena Varvaki e Manoel Prazeres. A montagem, que conta com Carol Cezar e Marcos Pitombo nos papéis principais, ficará em cartaz no Grande Hall da Instituição, a partir desta sexta-feira (17) até 26 de outubro, com sessões às 20h de sextas, e às 19h de sábados e domingos. Os ingressos custam R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Assinado por Rafael Primot e Franz Keppler o texto do espetáculo aborda debates, falas, ideias e divergências dos escritores Clarice Lispector e Nelson Rodrigues sobre o ofício, o sofrimento e a contribuição para a cultura, explorando suas individualidades e o que tinham em comum, como a dedicação ao jornalismo e à literatura.

O encontro fictício se baseia em trechos reais de entrevistas concedidas pelos autores, com o objetivo de dar veracidade e força aos diálogos, revelando as controvérsias, o patriarcado e as críticas de Nelson, e a audácia de Clarice em falar sobre sentimentos e os desejos femininos.