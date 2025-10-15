Evento do centro cultural Verso discute a cultura francesa como ferramenta de transformação social

O Verso – Centro Cultural Itinerante encerra a Temporada Cruzada Brasil/França nesta quinta-feira (16), com evento no CHC-Santa Casa (av. Independência, 75). O encontro gratuito que celebra a cultura francesa como ferramenta de transformação social irá homenagear o escritor, poeta e dramaturgo humanista Victor Hugo (1802 – 1885).
A programação, patrocinada pelo BNDES, tem início às 16h30min com a palestra Victor Hugo na encruzilhada, ministrada pelo doutor em letras, tradutor e crítico literário Théo Amon, que discutirá a relevância social e estética do escritor francês como autor-chave do século XIX. Em seguida, às 18h30min, haverá uma apresentação do percurso do Centro Cultural na capital francesa, como evento oficial da Saison Brésil en France (que incluiu exposições, shows, debates, palestras e filmes) e o lançamento do site Standall Média, uma nova plataforma permanente de jornalismo cultural sobre a conexão Brasil-França.
O evento contará com a presença da idealizadora Rosângela Meletti, gaúcha radicada em Paris, e da produtora Dedé Ribeiro, uma das artistas que expôs em Paris e diretora da Liga Produção Cultural, de Porto Alegre. A noite culmina com a exibição (às 19h) do filme Os miseráveis (2019), primeiro longa-metragem da cineasta Ladj Ly. O drama político, premiado no Festival de Cannes, vencedor de quatro prêmios César e indicado ao Oscar, retrata as tensões sociais e policiais em Paris, inspirado nas manifestações de 2005.