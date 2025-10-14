Jorge Drexler confirma retorno a Porto Alegre com show em 2026

Um dos principais ícones da música latino-americana, Jorge Drexler já tem data para retornar a Porto Alegre. Com uma carreira marcada pela poesia refinada e pela mistura de gêneros, o cantor e compositor vai subir ao palco do Auditório Araújo Vianna no dia 29 de maio de 2026.

A pré-venda para clientes Banrisul vai iniciar nesta quarta-feira (15), ao meio-dia. As entradas para o público em geral estarão disponíveis a partir de sexta-feira (17), também ao meio-dia. Os ingressos, com valores em primeiro lote a partir de R$ 120,00, estarão à venda na plataforma Sympla.

Drexler, que atualmente está trabalhando em um novo projeto musical, também se apresentará em Buenos Aires, Santiago, São Paulo e Montevidéu. No mês passado, o artista uruguaio lançou a canção El Fin y el Medio, e recebeu duas indicações ao Grammy Latino 2025 com a música Desastres Fabulosos, escrita e interpretada junto ao cantor argentino Conociendo Rusia.

Com mais de três décadas de carreira e incontáveis troféus, Drexler passou três anos viajando com a turnê de Tinta y Tiempo (2022), que percorreu mais de 35 países.