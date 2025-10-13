Mafalda Minnozzi apresenta show em homenagem ao Rio de Janeiro no Grezz

A cantora italiana Mafalda Minnozzi sobe ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) na quinta-feira (16) com o espetáculo Meu Rio, uma celebração musical dedicada ao espírito do Rio de Janeiro e à sua influência no cenário internacional. Acompanhada do guitarrista nova-iorquino Paul Ricci, a artista promete uma noite intimista e poderosa, marcada por improviso, emoção e energia contagiante. Ingressos disponíveis no Sympla.
O repertório inclui clássicos da bossa nova como Rio (Roberto Menescal), Corcovado (Tom Jobim), Eu e a Brisa (Johnny Alf) e Se é Tarde Me Perdoa (Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli), além de faixas autorais aclamadas como Post Card From Rio e Café South American Style. Também estarão presentes sucessos do álbum Riofonic – projeto premiado que entrou para o Top 10 da JazzWeek USA e tem sido destaque em rádios de jazz nos Estados Unidos e Canadá.
