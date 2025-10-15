Livro 'No Tear da História, Maria Helena Lopes' terá evento de lançamento na Ufrgs

O Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Englert, 333) recebe nesta sexta-feira (17), às 18h, o lançamento do livro No Tear da História, Maria Helena Lopes, da pesquisadora e historiadora Juliana Wolkmer. A obra conta a trajetória de uma das primeiras e mais consagradas diretoras teatrais profissionais do Estado, criadora do Grupo Tear e professora da Ufrgs durante décadas, e inclui rico material fornecido diretamente pela família da encenadora. A obra estará à venda no local, pelo valor de R$ 70,00.
Na mesma data e local do lançamento, será realizado o Seminário Mulheres na Direção, coordenado por Juliana Wolkmer e Silvana Rodrigues, que farão a abertura às 13h30min. Depois, haverá as mesas de debates Elas fizeram história: Maria Helena Lopes e Irene Brietzke, com Jezebel de Carli, Inês Marocco e Patrícia Fagundes (14h) e Na direção delas: nos palcos, nos blocos, nas escolas, com Júlia Ludwig, Mayura Matos e Guadalupe Casal (16h). Todas as atividades são gratuitas.
