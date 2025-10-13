Casa de Cultura Mario Quintana celebra 250 anos de Jane Austen entre outubro e dezembro

Em comemoração aos 250 anos de nascimento da escritora Jane Austen, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) realiza um Clube de Leitura dedicado às suas obras clássicas, entre os meses de outubro e dezembro. A programação começa na quinta-feira (16), quando ocorre a exibição do filme Razão e Sensibilidade (1995). No sábado (18), às 15h, na Sala Sérgio Napp 1, haverá o momento de discussão da obra literária que antecedeu o filme. As inscrições para esse encontro podem ser feitas por meio de link no site da CCMQ. Considerada uma das autoras mais influentes da literatura ocidental, suas histórias seguem atuais ao retratar, com ironia e sutileza, temas como moral, casamento, posição social e independência feminina. Estão previstas também as discussões sobre Emma (1815), em novembro, e Orgulho e Preconceito (1813), no mês de dezembro. Na mesma semana de cada encontro, haverá também a exibição de filmes inspirados nas obras, em uma parceria com a Cinemateca Paulo Amorim. As duas atividades são independentes, não sendo obrigatória a presença em uma para participar da outra.