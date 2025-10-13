Festival MIAC movimenta o Instituto Ling com a edição O Tempo dos Corpos

A MIAC - Mostra Internacional de Arte Contemporânea segue movimentando Porto Alegre, agora com a edição O Tempo dos Corpos. Realizado de 14 a 26 de outubro, o evento terá a maior parte das suas atividades recebidas pelo Instituto Ling (João Caetano, 440) e ainda levará outras atrações para a Cinemateca Capitólio, a Casa de Cultura Mario Quintana, o Estúdio Stravaganza e o Galpão Floresta Cultural, propondo reflexões e debates sobre as mudanças do tempo.
Todas as atividades no Instituto Ling serão gratuitas, mediante retirada de ingressos no site ou na recepção do centro cultural. A abertura, na terça-feira (14), contará com três atrações, começando às 14h com a exibição da videoperformance Karaiw a'e wà (Os Civilizados), seguida de uma conversa com a artista Zahy Tentehar. Também na terça-feira, às 17h, o público poderá participar da aula magna Quer ver, escute, com Batman Zavareze - e, no mesmo horário, acompanhar a abertura da instalação Cosmos, obra do artista indígena Denilson Baniwa, com concepção de Andreia Duarte e cenografia de Renato Bolelli.
MIAC – O Tempo dos Corpos
De 14 a 26 de outubro em Porto Alegre
Atividades no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS)
Todas com ingressos gratuitos mediante retirada no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural
Karaiw a’e wà, os Civilizados: Videoperformance de Zahy Tentehar seguida de conversa com a artista - Dia 14 de outubro, terça-feira, às 14h, com recurso de acessibilidade em Libras
Cosmos: Uma instalação com concepção de Andreia Duarte, obra de Denilson Baniwa e cenografia de Renato Bolelli - Abertura dia 14 de outubro, terça-feira, das 17h às 20h, e visitação de 15 a 22 de outubro, das 10h30 às 20h
Quer ver, escute: Aula magna com o multiartista Batman Zavareze - Dia 14 de outubro, terça-feira, às 17h, com recurso de acessibilidade em Libras
As artes e os povos indígenas: Conversa com Cacica Iracema Gãh Té, Barbara Matias Kariri, Angelica Kaigang e Andreia Duarte - Dia 15 de outubro, quarta-feira, às 17h
Quilombo, cultura popular e ancestralidade: conversa com Maria de Tiê e mediação de Nina Fola - Dia 16 de outubro, quinta-feira, às 14h, com recurso de acessibilidade em Libras
Biocanto biodinâmico e paisagem sonora, com Marisa Fonterrada, Raphael Arcanjo e Thiago Ramil - Dia 16 de outubro, quinta-feira, às 17h
Contemporaneidade ancestral, com Mestre Bule Bule e Pajé Mapulu Kamayura - Dia 17 de outubro, sexta-feira, às 14h, com recurso de acessibilidade em Libras
Mapulu, o sonho de uma pajé: Um documentário de Helena Cerello em processo de criação - Dia 17 de outubro, sexta-feira, às 17h
Ytá: Uma performance cênica de Barbara Matias Kariri e Edceu Barboza (Crato/CE) - Dias 17 e 18 de outubro, sexta-feira e sábado, às 20h
Aula aberta com Ana Maria Gonçalves, seguida de cortejo musical com os pesquisadores Marisa Fonterrada e Raphael Arcanjo - Dia 18 de outubro, sábado, às 17h, com recurso de acessibilidade em Libras, na rua, em frente ao centro cultural, com entrada franca. Em caso de chuva, o evento será transferido para o auditório do Instituto Ling, com distribuição limitada de senhas a partir de uma hora antes da atividade.
L’Opéra du Villageois: Performance de Zora Snake (Camarões) - Dia 22 de outubro, quarta-feira, às 20h
Atividades em outros espaços de Porto Alegre
Ingressos disponíveis no site da miacbrasil.com
A Queda do Céu: Exibição do filme de Erik Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha - Dia 16 de outubro, quinta-feira, às 19h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085)
Les Sans: Uma performance de Burkina Faso/Burundi - Dia 21 de outubro, terça-feira, às 20h, na Travessa dos Cataventos — Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736)
Antes do Tempo Existir: Um espetáculo com direção de Andreia Duarte - Dias 24 e 25 de outubro, sexta e sábado, às 20h, no Estúdio Stravaganza (Rua Doutor Olinto de Oliveira, 68)
Primeiro Amor: Um espetáculo de Marco D'Agostin (Milão, Itália) - Dias 25 e 26 de outubro, sábado e domingo, às 19h, no Galpão Floresta Cultural (Rua Conselheiro Travassos, 541)