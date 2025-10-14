Banda Comunitária da UFCSPA apresenta concerto anual nesta quinta-feira

A Banda Comunitária da UFCSPA apresenta seu concerto anual nesta quinta-feira (16), às 20h, no Salão Nobre da UFCSPA (Sarmento Leite, 245). O repertório escolhido é formado por músicas brasileiras e internacionais de diversos estilos e gêneros, incluindo clássicos como Asa Branca e Guantanamera, entre muitos outros. A entrada é franca.



Desde sua criação, em 2013, o grupo, formado por cerca de 40 integrantes, tem se dedicado à divulgação da música instrumental. O espetáculo de quinta-feira contará com momentos especiais, como a apresentação da Oficina de Flauta Doce e da Oficina Cordas & Dedilhados, além de uma participação musical da Alvo Associação Cultural. A regência e os arranjos são do maestro Marcelo Rabello dos Santos.