Trio Bem-te-vi é atração do Mistura Fina no Teatro Oficina Olga Reverbel

O projeto Mistura Fina recebe na quinta-feira (16), às 19h, o Trio Bem-te-vi, grupo de música instrumental formado por Guilherme Goulart (acordeon), James Liberato (violão) e Pablo Schincke (violoncelo). A apresentação ocorre no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada franca.



O trio constrói pontes entre o jazz, a música de câmara e os ritmos brasileiros, explorando nuances e dinâmicas que valorizam a escuta mútua e o diálogo entre os instrumentos. No espetáculo preparado especialmente para o projeto, o Trio Bem-te-vi apresenta um repertório de composições autorais de James Liberato, em arranjos exclusivos que revelam o encontro das linguagens e referências de cada integrante.