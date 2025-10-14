Ian Ramil faz show gratuito nesta quinta-feira na Biblioteca Pública do Estado

O compositor, cantor, músico e produtor Ian Ramil é a atração do BPE + Música desta quinta-feira (16), às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Com dois álbuns lançados e um estilo que dialoga com a MPB, o pop e a canção de autor, o músico promete uma noite de sensibilidade e intensidade artística. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas a partir das 18h, por ordem de chegada. O terceiro disco de Ian Ramil, Tetein (2023), figurou em várias listas de melhores do ano e abriu caminho para uma ampla sequência de shows, que passou por diversas cidades brasileiras e culminou nas primeiras apresentações em solo europeu. Com curadoria do escritor, jornalista e crítico musical Juarez Fonseca, o BPE + Música busca aproximar o público de artistas que transitam entre a tradição e a inovação, em encontros que valorizam a diversidade cultural.