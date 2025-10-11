Espetáculo Negreiros - Histórias que a História não conta tem apresentação gratuita em Porto Alegre

O espetáculo Negreiros - Histórias que a História não conta terá apresentação gratuita em Porto Alegre na terça-feira (14), às 13h30min, na Sala Rítmica 1 da ESEFID/Ufrgs (rua Felizardo, 750), com acessibilidade em Libras. A peça, que mistura fatos históricos e políticos para refletir sobre temas como racismo e preconceito, faz parte da programação do projeto Insurgências: protagonismo dissidente na cena. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla. Assinada pelo Grupo Teatral Leva Eu, de Viamão, a montagem estrelada por Juliano Felix, Nina Fola e Lucas Terres parte de alguns disparadores para dialogar com o passado e o presente, procurando ampliar a discussão dialética sobre a criminalização e a morte da juventude negra nas periferias. Assim, Negreiros se apresenta como metáfora para provocar outros olhares sobre situações contemporâneas análogas ao trabalho escravo e, a partir delas, falar sobre corpos negros, racismo e violência.