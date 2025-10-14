Bel Medula e Os Resistores trazem música intensa e fora dos padrões ao Ocidente Acústico

Em processo de pré-lançamento do álbum Fermentação, que sai em 24 de outubro, a cantora e compositora Bel Medula se apresenta no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (16), às 21h, dentro do projeto Ocidente Acústico. A noite será dividida com a banda de rock Os Resistores. Ingressos (a partir de R$ 30,00) via Sympla. Conduzido por Isabel Nogueira, que assume a persona Bel Medula e atua em duo com Luciano Zanatta desde 2014, Fermentação traz uma vivência onde o tempo se apresenta de forma ritual e espiralada: as sonoridades orgânicas e eletrônicas se combinam em uma experiência inventiva e imersiva. Na sequência, o trio pós-punk-relativamente-progressivo Os Resistores apresenta o repertório que está sendo gravado para o primeiro álbum de estúdio, que deve sair em 2026. Ao fim da noite, os dois grupos se unem no palco e apresentam músicas de seu primeiro projeto conjunto, Pancadão em 7.