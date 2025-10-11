Porto Alegre,

Publicada em 11 de Outubro de 2025 às 14:11

Guto Leite une poesia e canção em novo show no Teatro Túlio Piva

O Teatro Túlio Piva (Rua da República, 575) recebe nesta terça-feira (14) o novo espetáculo do poeta, compositor e cantor Guto Leite. Desenvolvido em parceria com o produtor cultural Cleverson Ferreira, O Escafandrista: Poesia e Canção é um show inteiramente construído a partir de canções e poemas originais de Leite, nunca antes publicados ou apresentados ao público. Ingressos à venda no Sympla, a partir de R$ 30,00.

A metáfora do escafandrista — essa figura que se lança às profundezas para retornar com algo essencial — atravessa a concepção do espetáculo. Também está presente a imagem da enchente que atingiu Porto Alegre em 2024: a experiência de ser submerso e emergir transformado, carregando consigo o que foi encontrado no fundo do rio, do lago, do mar, do apartamento alagado. Um dos poucos artistas a conquistar o Prêmio Açorianos em duas linguagens, Literatura (2012) e Música (2018), Guto propõe em seu novo espetáculo um processo de imersão e de vir à tona, ao mesmo tempo íntimo e coletivo.

