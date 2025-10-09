Guitarrista mineiro Jimi Oliver leva jazz instrumental com riqueza brasileira ao Espaço 373

Nesta sexta-feira (10), às 21h, o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) apresenta Aurora, um espetáculo de jazz instrumental que celebra a diversidade sonora do jazz contemporâneo e a riqueza da música brasileira. À frente do projeto está o guitarrista, compositor e produtor musical mineiro Jimi Oliver, que apresenta composições autorais e presta homenagem a grandes nomes do gênero, como George Benson e Chuck Loeb, além de revisitar a música mineira em diálogos com o Clube da Esquina, Milton Nascimento e Flávio Venturini.

Café Trio, formado por Nico Bueno (baixo), Luiz Mauro Filho (piano) e Dani Vargas (bateria), músicos de destaque na cena instrumental que trazem força e sutileza à interpretação coletiva. Ingressos entre R$ 45,00 e R$ 170,00, pelo site Para este encontro, Jimi será acompanhado pelo Tri.RS

Com mais de 20 anos de carreira, Jimi Oliver construiu uma trajetória sólida como guitarrista, violonista popular, arranjador e compositor. Sua formação inclui passagem pela Universidade de Música Popular (Bituca), além de cursos com mestres como Luca Nicolau (Berklee College of Music) e Guilherme Saas (Harmonia).

O artista lançou seu primeiro álbum instrumental, Face to Face, que o levou a festivais internacionais e turnês pela Europa, além de colaborações no Japão, América e Alemanha.