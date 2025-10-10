Gato Galáctico e Gabriel & Shirley são atrações para as crianças no Teatro Fiergs

Neste sábado (11), véspera de Dia das Crianças, o Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8.787) abre as portas para o Galáxia Kids Fest, festival que reúne alguns dos maiores nomes da música e da internet infantil. A programação traz shows de Gato Galáctico e da dupla Gabriel & Shirley, fenômenos que conquistaram milhões de crianças pelo País. A festa começa às 15h, com ingressos a partir de R$ 100,00 pelo Blueticket. À frente da produção está a LUNE Produtora, que realiza pela primeira vez em Porto Alegre um festival totalmente dedicado ao público infantil. O Galáxia Kids Fest marca também um momento simbólico para a cena cultural da Capital: o retorno às atividades do espaço que por anos foi conhecido como Teatro do Sesi, agora rebatizado como Teatro Fiergs.