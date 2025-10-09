Frank Jorge e Tonho Crocco movimentam o final de semana musical no Grezz

O Grezz (Rua Almirante Barroso, 328) trará as apresentações de dois importantes nomes da música urbana gaúcha neste final de semana. Na sexta-feira (10), às 21h, o espaço recebe Tonho Crocco e seu Tributo a Tim Maia, espetáculo que há mais de duas décadas celebra o legado de um dos maiores nomes da música brasileira. Na apresentação, Crocco divide o palco com Leonardo Boff, Flávio Passos, Chico Paixão e Pancho Santos - grupo que se consolidou como uma das principais referências nas homenagens ao icônico cantor e compositor.No sábado (11), também às 21h, é a vez do show Frank Jorge e Naipe de Metais. A apresentação celebra a trajetória do cantor, compositor e instrumentista Frank Jorge, marcada por originalidade, humor e poesia em grupos como Graforreia Xilarmônica, Cascavelletes, Cowboys Espirituais e Tenente Cascavel. Acompanhado por um naipe de metais, Frank promete uma noite intensa, divertida e cheia de surpresas. Para as duas apresentações, os ingressos seguem disponíveis via Sympla.