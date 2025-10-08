Pucrs inaugura o Cine Cinco, sala de cinema gratuita e aberta à comunidade

A Pucrs inaugura nesta quinta-feira (9) uma sala de cinema gratuita e aberta à comunidade. Localizado no térreo do prédio 5 da universidade, o Cine Cinco (Ipiranga, 6.681) nasce com o propósito de aproximar a comunidade do universo audiovisual, oferecendo sessões de filmes fora do circuito comercial.

Com capacidade para 200 pessoas por sessão e entrada gratuita por ordem de chegada, a sala terá sua primeira temporada até 12 de dezembro, com sessões às quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 17h, além de exibições especiais e mostras em outros horários.