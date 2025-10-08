Viridiana lança novo álbum 'Coisas Frágeis' com show na Workroom

Na sexta-feira (10), o Workroom (Cristóvão Colombo, 772) recebe o show de lançamento de Coisas Frágeis, segundo álbum de estúdio de Viridiana. A noite também terá a edição especial da festa Alfinete, comandada por Luiza Pads, Piet e Jojô, referência da cena queer da capital. Até 22h, a entrada no local é gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla; após, será cobrado R$ 20,00. Em seu segundo álbum de estúdio, Viridiana transforma a vulnerabilidade em potência e o amor em campo de investigação. Já disponível nas plataformas digitais, Coisas Frágeis traz participações de CATTO, Navalha Carrera e Clarice Falcão, em uma sonoridade barulhenta, suada e vibrante que aproxima pop, indie rock e dance punk. A artista sobe ao palco acompanhada de André Garbini (bateria), Bernard Simon (baixo e synth bass), Jojô Inácio (guitarra) e Ricardo de Carli (sintetizadores).