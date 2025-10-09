Festival 'É tempo de rock' tem sua primeira edição em Porto Alegre neste sábado (11)

O festival É tempo de rock realiza sua primeira edição em Porto Alegre, às 21h deste sábado (11), no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). O evento assinado pela RRany Produtora terá como atrações Marcão Britto & Thiago Castanho (Charlie Brown Jr.), Detonautas e Di Ferrero, para uma noite de celebração do rock brasileiro dos anos 2000. Os ingressos custam entre R$ 130,00 e R$ 440,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

No repertório dos shows, os guitarristas e fundadores do Charlie Brown Jr. (Britto e Castanho), apresentam clássicos da banda, como Só os loucos sabem, Céu azul e Proibida pra mim. Já o Detonautas, liderado por Tico Santa Cruz, levará ao palco canções como Outro lugar, Olhos certos, Você me faz tão Bem e Quando o sol se for.



Di Ferrero, por sua vez, encerra a programação com a turnê SE7E. O show une sucessos de sua carreira solo a clássicos do NX Zero.