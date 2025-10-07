Gustavo Garoto Trio convida Gilberto Monteiro e Mestre Paraquedas no Espaço 373

Nesta quinta-feira (9), o compositor e instrumentista Gustavo Garoto e seu trio formado por Texo Cabral (flauta transversal) e Thayan Martins (percussão) sobem ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para uma noite de milongas, choros e ritmos latino-americanos.
O show contará com as participações do lendário acordeonista Gilberto Monteiro e do griô Mestre Paraquedas, icônico compositor, carnavalesco, artista plástico e notório guardião da história do povo negro gaúcho, poeta do samba e de múltiplas linguagens musicais que confiou a Gustavo a produção de suas novas composições. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 70,00 via Tri.rs; membros do Clube 373 têm entrada gratuita.
