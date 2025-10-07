Encouraçado Butikin celebra 60 anos com festa recheada de ícones do rock gaúcho

Há bares que passam, e há os que ficam. Em Porto Alegre, poucos resistiram ao tempo como o Encouraçado Butikin (Independência, 936), que chega aos 60 anos nesta quinta-feira (9) com uma celebração em duas etapas, reunindo estrelas do rock gaúcho.



A noite começa às 19h30min, no Clube 936, com o tradicional Duelo de Pianos e apresentações de Mari Kerber, Daniel Germano e Luke Faro, além da presença de convidados como Marcelo Gross, Charles Master, Luciano Leães, Carlinhos Carneiro e Alemão Ronaldo. Ingresso de R$ 250,00 (inclui petiscos, drinques, cerveja Estrella Galícia e espumante). Mais tarde, a partir das 21h30min, a festa sobe para o andar de cima, no espaço Hall, com ingressos entre R$ 80,00 (primeiro lote) e R$ 150,00. No palco, shows de Charles Master e banda e Carlinhos Carneiro e Trio Deusolaivre. Reservas pelo telefone (51) 99820-8703.