Promovido pelo ÓI Nóis Aqui Traveiz, Festival de Teatro Popular movimenta Porto Alegre

O Ói Nóis Aqui Traveiz estará realizando de 10 a 16 de outubro o VI Festival de Teatro Popular: Jogos de Aprendizagem. Esta edição trará a Porto Alegre o Teatro Grito da Bolívia com o espetáculo de teatro de rua Viagem al Corazón de La Madre Tierra e Amana, espetáculo de dança-teatro de São Paulo, que se somarão a espetáculos do repertório da Tribo de Atuadores. Todos os espetáculos terão entrada franca.
Este é o primeiro grande encontro que a Terreira da Tribo recebe desde a enchente de maio do ano passado, que causou enormes prejuízos e a mudança para um novo endereço (Av. Pátria 98). Além da sede, apresentações ligadas ao festival ocorrerão também no Parque da Redenção. Os eixos principais do Festival são contribuir para a discussão sobre os princípios estéticos e éticos na formação do ator/atriz e constituir um olhar sobre as discussões de gênero, abordando a violência contra a mulher em suas variantes.
PROGRAMAÇÃO DO VI FESTIVAL DE TEATRO POPULAR: JOGOS DE APRENDIZAGEM
Amana – sexta, dia 10h, às 20h – Terreira da Tribo
Viagem al Corazón de La Madre Tierra - sábado, dia 11, às 16h – Parque da Redenção
Onde? Ação N. 2 - domingo, dia 12, às 12h, no Parque da Redenção
M.E.D.E.I.A – segunda, dia 13, às 20h – Terreira da Tribo
DOPINHO: um lugar de memórias sensíveis – terça, dia 14, às 20h – Terreira da Tribo
Mulher Pássaro – terça, dia 14, às 14h – Parque da Redenção
Nossa Senhora das Nuvens – quinta, dia 15, às 20h – Terreira da Tribo
Manifesto de uma Mulher de Teatro – sexta, dia 16, às 10h – Terreira da Tribo