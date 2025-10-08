Desenhos de Fernando Augusto refletem sobre disciplina e fluxo do tempo no V744atelier

Neste sábado (11), às 17h, o V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744) realiza a abertura da mostra de desenhos Arte ato, do pintor, desenhista e fotógrafo Fernando Augusto dos Santos Neto (conhecido como Fernando Augusto). A exposição, que conta com texto de apresentação de Maria Ivone dos Santos, apresenta um recorte de uma década de produção do artista, reunindo cerca de 1,6 mil obras criadas entre 2006 e 2016. A visitação, com entrada franca, pode ser feita de quartas a sextas-feiras, das 14h às 17h, até o dia 28 de novembro. Na terça-feira (14), às 18h30min, o artista ainda realizará uma performance, seguida de conversa com o público, onde irá narrar os pensamentos que o atravessam durante o ato de desenhar, explicitando "o fluxo mental que a quietude revela".

Nascido na Bahia, em 1960, Neto vive e trabalha em Vitória (ES), onde é professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), há 25 anos. Esta exposição marca seu retorno à capital gaúcha após duas décadas. Segundo ele, a essência da mostra reside no título (Arte ato), que sublinha o fazer, a ação disciplinada e diária, como o centro da obra. O artista conta que o processo criativo deste projeto em específico (idealizado em 2005) se deu como um ritual: desenhar 200 linhas horizontais a bico de pena sobre papel branco, traçadas durante 30 a 40 minutos todas as manhãs.

Essa rotina aliada ao desenho como disciplina e reflexão nasceu de uma busca do artista por "aquietar a mente", inspirada pela filosofia budista, que ele conheceu nos anos 1990. "O budismo me interessou, porque naquela época eu buscava algo para aquietar o espírito; e a possibilidade da meditação se apresentou, mas eu achava muito difícil", recorda. Ao ser instruído por um monge a simplesmente sentar-se em frente a uma parede, o artista percebeu algo "muito revelador". "Ao me colocar de frente para a parede, para aquietar a mente, ocorreu o contrário: foi aparecendo um turbilhão de coisas", revela.



Ainda que não se considere "budista de carteirinha", ele incorporou o cumprimento do desenho diário para trabalhar os seis princípios do Budismo – generosidade, paciência, disciplina, esforço entusiástico, concentração e sabedoria. "O desenho se presta a isso. Criar é um pouco de meditação, que por sua vez é qualquer coisa que a gente faça com atenção plena", observa. Fernando Augusto destaca que seu projeto inicial acabou se desdobrando e sofreu mudanças, revelando aspectos de sua personalidade: "a ideia era racional, e com o tempo foi se mostrando passional, turbulenta, frágil". "Foi desafiador manter a disciplina; a única coisa que eu conseguia era lembrar que tinha um projeto para tocar em frente", admite.

Passados os dez anos de produção, Fernando Augusto guardou os desenhos e partiu para outros projetos. Somente agora, em 2025, resolveu expô-los, a partir do convite da artista visual Vilma Sonaglio (fundadora do V744atelier), apresentando o desenvolvimento do conceito de Arte ato em três séries. A inicial, Um desenho por dia – três anos, três meses e três dias (2006-2009), é exibida em páginas soltas que cobrirão a parede do atelier, simbolizando o fluxo do tempo. Feita exatamente no período de tempo proposto no título, nela, o artista registrou poemas e pensamentos no verso dos desenhos para lidar com o cansaço da rotina meditativa de desenhos de linhas horizontais. O foco muda na série Um ano desenhado (2015), onde a disciplina se concentra no registro de objetos cotidianos, reunidos em 12 livros sanfonados, um para cada mês. Por fim, em Desenho de escuta (2016), a linha é traçada de olhos fechados, de acordo com os sons e ruídos captados, conectando a audição ao gesto visual.

"O tempo é o grande sujeito desta exposição", define o artista. "Trata-se de um projeto artístico, mas também de uma atitude de vida: a convivência comigo mesmo e a administração do tempo. O ato paciente e silencioso de desenhar, a cada manhã, essas linhas, foi uma forma de meditação", emenda. A disciplina alcançada nesse projeto é fruto de uma "busca pessoal intensa", reforça o artista. Segundo ele, a vivência a partir da dica do monge budista o levou a adotar o exercício da imobilidade, transpondo-o para a vida e para a sala de aula "simplesmente ficando quieto, imóvel, respirando, antes de agir, permitindo a atenção plena no momento presente".



Ao refletir sobre os dez anos retratados na mostra, o artista afirma não ter a pretensão de "ter melhorado", e reconhece: "Não sei o que é esta exposição... não estranho mais em não saber se cheguei onde queria, em não saber o que desenhei. Mas só sei disso porque desenhei."









