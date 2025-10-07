Auditório Araújo Vianna apresenta Il Volo, grupo vocal de destaque mundial

Misturando pop e ópera, o grupo italiano Il Volo vem cativando o público há 15 anos com as suas apresentações marcadas por intensidade vocal e muito romantismo. O conjunto vocal subirá novamente ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quarta-feira (8), às 21h. Os ingressos estão esgotados.



O trio de jovens tenores Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble vai estar de volta à capital gaúcha, acompanhado de uma orquestra, para mostrar as canções mais emblemáticas da sua trajetória, assim como algumas músicas do novo Ad Astra, lançado no ano passado. Capolavoro e Chiaro di Luna dividirão espaço com clássicos imbatíveis do seu repertório, como Il Mondo e O Sole Mio.