Banda californiana The Calling traz sucessos do rock alternativo ao Opinião

Depois de uma longa espera e alguns reagendamentos, finalmente o público gaúcho terá a oportunidade de se encontrar com uma das bandas marcantes do rock do início dos anos 2000. Nesta quarta-feira (8), a partir das 21h, a banda The Calling se apresenta no Opinião (José do Patrocínio, 834), em um show que promete revisitar os grandes sucessos que marcaram gerações. A abertura do show ficará por conta da banda gaúcha Lost Obsidian. Ingressos (a partir de R$ 175,00) seguem à venda pelo Sympla. Conhecida mundialmente pelo hit Wherever You Will Go, uma das baladas mais tocadas no início dos anos 2000, The Calling traz ao público gaúcho um repertório que celebra a carreira, desde o aclamado álbum de estreia, Camino Palermo, até os lançamentos mais recentes. Formada em 1999, o grupo de Los Angeles liderado por Alex Band está consolidado como um dos mais influentes do rock alternativo. Após um hiato, a banda retomou as atividades, mantendo a base fiel de fãs em todo o mundo.