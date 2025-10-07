Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 07 de Outubro de 2025 às 09:33

Ocidente acústico apresenta Clássicos do Rock Gaúcho

Ocidente acústico apresenta Clássicos do Rock Gaúcho Apresentação homenageia os 40 anos do disco 'Rock Grande do Sul'

Ocidente acústico apresenta Clássicos do Rock Gaúcho Apresentação homenageia os 40 anos do disco 'Rock Grande do Sul'

Bretanha produções/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Em mais uma edição, o Ocidente Acústico homenageia os 40 anos do lançamento do disco Rock Grande do Sul, com show nesta quinta-feira (9), às 21h. A coletânea, que carrega vários artistas da cena rock do Estado, colocou nossa música no mapa nacional e a transformou numa referência e, por assim dizer, "gênero", que até hoje embala corações e mentes mundo afora.
Em mais uma edição, o Ocidente Acústico homenageia os 40 anos do lançamento do disco Rock Grande do Sul, com show nesta quinta-feira (9), às 21h. A coletânea, que carrega vários artistas da cena rock do Estado, colocou nossa música no mapa nacional e a transformou numa referência e, por assim dizer, "gênero", que até hoje embala corações e mentes mundo afora.
Para homenagear essa efeméride, o projeto Clássicos do Rock Gaúcho une King Jim (Garotos da Rua), Márcio Petracco (TNT), Marcelo Fornazier (De Falla), Gabriel Guedes (Bandaliera, Pata de Elefante) e Eliéser Lemes (Pata de Elefante) para tocar um repertório de sucessos que formataram nosso rock. Trata-se de uma celebração entre grandes amigos, um momento raro e histórico que vai ter o Ocidente como cenário, palco que germinou muitas dessas mesmas bandas. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla.

Notícias relacionadas