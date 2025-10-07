Ocidente acústico apresenta Clássicos do Rock Gaúcho

Em mais uma edição, o Ocidente Acústico homenageia os 40 anos do lançamento do disco Rock Grande do Sul, com show nesta quinta-feira (9), às 21h. A coletânea, que carrega vários artistas da cena rock do Estado, colocou nossa música no mapa nacional e a transformou numa referência e, por assim dizer, "gênero", que até hoje embala corações e mentes mundo afora.

Para homenagear essa efeméride, o projeto Clássicos do Rock Gaúcho une King Jim (Garotos da Rua), Márcio Petracco (TNT), Marcelo Fornazier (De Falla), Gabriel Guedes (Bandaliera, Pata de Elefante) e Eliéser Lemes (Pata de Elefante) para tocar um repertório de sucessos que formataram nosso rock. Trata-se de uma celebração entre grandes amigos, um momento raro e histórico que vai ter o Ocidente como cenário, palco que germinou muitas dessas mesmas bandas. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla.