Aldeia Sesc Capilé leva cinco dias de intensa agenda cultural a São Leopoldo

O reggae da banda Maneva será uma das atrações da 18ª Aldeia Sesc Capilé, em São Leopoldo, que acontecerá entre os dias 8 e 12 de outubro, com acesso gratuito. Na programação, que ocorrerá, principalmente, na Praça do Imigrante, também está prevista palestra do poeta cearense Bráulio Bessa, diversos shows musicais, espetáculos teatrais, oficinas recreativas, contação de histórias infantis e exposição de arte visual, entre outras atrações. A agenda completa pode ser conferida no site do Sesc/RS.Neste ano, as Aldeias Sesc realizadas no Estado trazem a temática Território & Saberes - Lugares de Memórias, reforçando a valorização dos territórios, que são formados por diferentes culturas. Assim, talentos locais de São Leopoldo são parte importante da programação cultural. É destaque, também, uma ação descentralizada que no sábado, 11 de outubro, levará a Aldeia Sesc para lares de idosos do município. Além disso, a corrida "Aldeia Run" é novidade da edição, trazendo esporte e qualidade de vida para a programação, com inscrições disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas.