Aldeia Sesc Capilé leva cinco dias de intensa agenda cultural a São Leopoldo

O reggae da banda Maneva será uma das atrações da 18ª Aldeia Sesc Capilé, em São Leopoldo, que acontecerá entre os dias 8 e 12 de outubro, com acesso gratuito. Na programação, que ocorrerá, principalmente, na Praça do Imigrante, também está prevista palestra do poeta cearense Bráulio Bessa, diversos shows musicais, espetáculos teatrais, oficinas recreativas, contação de histórias infantis e exposição de arte visual, entre outras atrações. A agenda completa pode ser conferida no site do Sesc/RS.
Neste ano, as Aldeias Sesc realizadas no Estado trazem a temática Território & Saberes - Lugares de Memórias, reforçando a valorização dos territórios, que são formados por diferentes culturas. Assim, talentos locais de São Leopoldo são parte importante da programação cultural. É destaque, também, uma ação descentralizada que no sábado, 11 de outubro, levará a Aldeia Sesc para lares de idosos do município. Além disso, a corrida "Aldeia Run" é novidade da edição, trazendo esporte e qualidade de vida para a programação, com inscrições disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas.
18ª Aldeia Sesc Capilé - Sesc São Leopoldo
Data: 08 a 12/10
Local: Praça do Imigrante (Rua Independência, 66)
Programação:
08/10 (quarta-feira)
14h – MatuARTE Sesc Capilé – Protagonismo do Idoso
16h30 – Espetáculo musical “Especial Robertão” com Os Bragas (RS)
18h – Abertura oficial com o espetáculo "São Leopoldo: Território de Saberes e Memórias" (RS)
19h – Palestra com o poeta Bráulio Bessa (CE)*
20h30 – Show de abertura com Nobre Tamboreiro (RS)*
*Atração com tradução em libras
09/10 (quinta-feira)
8h30 às 16h30 – “Brincando na Aldeia” – Atividades recreativas e culturais (SMED)
9h30 e 14h30 – Teatro a Mil: Espetáculo “Os Saltimbancos” Grupo Leva Eu (RS)
18h – Roda de Memórias - “Tradicionalismo como Ferramenta Social: Pertencimento à Sociedade e Cultura” (CLTG SL
19h – Show de Gustavo Ortácio e Raúl Quiroga (RS)
19h30 – Apresentação das invernadas Juvenil e Adulta – CTG Tapera Velha, G.T. Sepé Tiarajú, ATGF e DTG Leão da Serra
20h30 – Show de Quarteto Coração de Potro (SC)*
*Atração com tradução em libras
10/10 (sexta-feira)
8h30 às 16h30 – “Brincando na Aldeia” – Atividades recreativas e culturais (SMED)
9h30 e 14h30 – Teatro a Mil: Espetáculo “Os Saltimbancos” Grupo Leva Eu (RS)
19h – Show com Dagô & Banda Café Tom Bom (RS)
20h – Espetáculo musical “Samba da Minha Terra” com Samba do Bloco (RS)
21h – Show com Balanço dos Guris (RS)
11/10 (sábado)
14h - Aldeia em Família: oficinas recreativas e culturais
14h – Escola do Chimarrão (RS)
18h – Roda de Memórias “Diga-Diga de Artes”- *com tradução em libras
19h – Aldeia Musical - “Diga-Diga: Vozes dos Anos 80” (RS)*
20h – Show com Banda Diga-Diga com participação especial de Ernesto Fagundes (RS)
*Atração com tradução em libras
12/10 (domingo de Dia das Crianças)
9h – Aldeia Run (3km e 5km + corrida KIDS). Inscrições em www.sesc-rs.com.br/esporte/
corridas/
11h às 14h – Almoço Cultural “Candombe x Samba” com Comparsa Tambor Tambora (RS) e Império do Sol (RS)
14h - Aldeia em Família: oficinas recreativas e culturais
15h – Contação de história com Indiara Tainan (RS)*
16h – Espetáculo teatral “MIRA” com Grupo De Pernas Pro Ar (RS)
18h – Show de encerramento com MANEVA (SP)
*Atração com tradução em libras
ATIVIDADES PARALELAS
Feirinha da Aldeia, Praça de Alimentação e Brinquedos Infláveis Sesc
Exposição do Mural “Território & Saberes – Lugares de Memórias” – Feu Cardoso (RS)
PROGRAMAÇÃO DESCENTRALIZADA - 11/10 (sábado)
10h – “Aldeia nos Lares” – Música no lar com Presto Premium Acústico
Local: Lar São Francisco
11h – “Aldeia nos Lares” – Música no lar com Presto Premium Acústico
Local: Lar Santa Elisabeth