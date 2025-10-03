Porto Alegre,

Publicada em 03 de Outubro de 2025 às 18:35

Projeto Polem.Ize encerra com apresentações culturais no bairro Cohab Rubem Berta

Projeto Polem.Ize encerra com apresentações culturais no bairro Cohab Rubem Berta Entre as atrações, um cortejo criado em conjunto com a comunidade, apresentações do Maracatu Truvão, de Dona Conceição e de Clarissa Ferreira, espetáculos de teatro e performances circenses

Diogo Vaz/Divulgação/JC
Desde março de 2025 o projeto Polem.Ize está movimentando o bairro Rubem Berta. Oficinas pluriculturais, levam linguagens artísticas como circo, dança, poesia, teatro, tecnologia, projetos e música, a estudantes entre 6 e 16 anos. Neste sábado (4), a partir das 10h, o projeto encerra suas atividades em um grande evento, aberto ao público, na Escola Julio Brunelli (Fernando Camarano, 220), com shows, apresentações de teatro, circo e cortejo. Um dos destaques desse dia festivo é a realização de um espetáculo comunitário em formato de cortejo, que percorrerá as principais ruas do bairro, envolvendo cerca de 70 artistas, técnicos e moradores do bairro. 
Os grupos teatrais Abraço e Nós Cia. de teatro, além de Marietti Fialho, integram o cortejo artístico, junto com os alunos e professores. O processo de criação do cortejo partiu da escuta da comunidade, levando em conta o processo das oficinas. A direção artística é de Paulo Guimarães e Clarissa Brittes. O percurso se iniciará na Praça México e se deslocará até a escola, onde estará acontecendo a feira comunitária, com a participação da comunidade local. Lá irá se reunir ao Maracatu Truvão, que iniciará as apresentações da tarde, seguido pelo Dona Conceição e banda, a musicista Clarissa Ferreira, o Circo Híbrido e a performance Eu não sou macaco, de Dedy Ricardo. O Polem.Ize terá, nesse dia, transmissão ao vivo e online, realizada pelo Coletivo Catarse. A programação é gratuita.
 
Confira a programação completa do último dia de Festival:
10h - Concentração na Praça México (Ada Vaz Cabeda, 497)
12h - Cortejo cultural Polem.ize com a comunidade e os grupos Circo Teatro Abraço e NÓS Cia. de Teatro                                                      
13h30min - Maracatu Truvão
14h - Circo Híbrido com o espetáculo Sopráveis
15h - Clarissa Ferreira
16h - Eu Não Sou Macaco com Dedy Ricardo
17h - Dona Conceição

 

