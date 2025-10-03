Projeto Polem.Ize encerra com apresentações culturais no bairro Cohab Rubem Berta

Desde março de 2025 o projeto Polem.Ize está movimentando o bairro Rubem Berta. Oficinas pluriculturais, levam linguagens artísticas como circo, dança, poesia, teatro, tecnologia, projetos e música, a estudantes entre 6 e 16 anos. Neste sábado (4), a partir das 10h, o projeto encerra suas atividades em um grande evento, aberto ao público, na Escola Julio Brunelli (Fernando Camarano, 220), com shows, apresentações de teatro, circo e cortejo. Um dos destaques desse dia festivo é a realização de um espetáculo comunitário em formato de cortejo, que percorrerá as principais ruas do bairro, envolvendo cerca de 70 artistas, técnicos e moradores do bairro.

Os grupos teatrais Abraço e Nós Cia. de teatro, além de Marietti Fialho, integram o cortejo artístico, junto com os alunos e professores. O processo de criação do cortejo partiu da escuta da comunidade, levando em conta o processo das oficinas. A direção artística é de Paulo Guimarães e Clarissa Brittes. O percurso se iniciará na Praça México e se deslocará até a escola, onde estará acontecendo a feira comunitária, com a participação da comunidade local. Lá irá se reunir ao Maracatu Truvão, que iniciará as apresentações da tarde, seguido pelo Dona Conceição e banda, a musicista Clarissa Ferreira, o Circo Híbrido e a performance Eu não sou macaco, de Dedy Ricardo. O Polem.Ize terá, nesse dia, transmissão ao vivo e online, realizada pelo Coletivo Catarse. A programação é gratuita.

Confira a programação completa do último dia de Festival:

10h - Concentração na Praça México (Ada Vaz Cabeda, 497)

12h - Cortejo cultural Polem.ize com a comunidade e os grupos Circo Teatro Abraço e NÓS Cia. de Teatro

13h30min - Maracatu Truvão

14h - Circo Híbrido com o espetáculo Sopráveis

15h - Clarissa Ferreira

16h - Eu Não Sou Macaco com Dedy Ricardo

17h - Dona Conceição