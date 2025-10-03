Segunda Maluca celebra o aniversário de Carlinhos Carneiro

Em mais uma edição, a Segunda Maluca, agora sediada no Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575), vai receber uma celebração única, em 6 de outubro: o aniversário de 47 anos de Carlinhos Carneiro (Bidê ou Balde), que será festejado com um show surpresa cheio de convidados especiais – como a banda Supervão, responsável pela abertura da noite.

Carlinhos e a banda que o tem acompanhado na carreira solo, Os Excelents Animais, estão preparando um show inédito, com repertório surpresa, que contará com as participações de amigos que fizeram e fazem parte de diferentes momentos da carreira dele, como Rodrigo Pilla (da Bidê ou Balde), Chico Bretanha (do Império da Lã), Flu (do Flu&Carlinhos) e Gabriel Carabala (do Bife Simples & As Guarnições Mais Preza). Os shows começam às 20h, quando a Supervão subirá ao palco do Túlio Piva com o show do mais recente álbum Amores e Vícios da Geração Nostalgia , com uma jornada pelas sonoridades indie do começo do milênio. Ingressos a partir de R$ 35,00 via Sympla.