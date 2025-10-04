MuseCom apresenta mostra fotográfica dedicada aos 90 anos da Exposição Farroupilha

O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) está com a mostra fotográfica Exposição Farroupilha | 90 anos aberta a visitação até o dia 15 de novembro. As imagens são do evento alusivo ao centenário da Revolução Farroupilha, realizado entre 20 de setembro de 1935 e 15 de janeiro de 1936, no Parque da Redenção (renomeado Parque Farroupilha). Originalmente, as fotos foram publicadas em álbuns impressos, oficiais da exposição, e hoje compõem as coleções preservadas do MuseCom.

O evento que marcou o centenário da Guerra dos Farrapos (1835–1845) teve como objetivo relembrar os nomes da Revolução como uma ferramenta para afirmar a identidade regional do Estado, sendo um marco para a memória, o desenvolvimento urbano, o turismo e a cultura gaúchos. A mostra conta com 10 imagens e os croquis da Exposição, que ocupou uma área de 250 mil metros quadrados na época, com 17 pavilhões internacionais e sete nacionais. A entrada é gratuita, de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.