Grezz celebra 2 anos com festa e programação gratuita

O espaço cultural e gastronômico Grezz (Almirante Barroso, 328) completa dois anos neste domingo (5), e prepara uma grande festa para marcar a data. A comemoração terá entrada gratuita durante todo o dia e programação pensada para todas as idades, com atividades que começam à tarde, voltadas também para as crianças, e seguem noite adentro com shows de jazz, blues e MPB.

A casa abre às 15h e recebe o público com gastronomia, convidados especiais e muita música. Programação musical inicia às 15h45min, com Mini Beatles, que traz um espetáculo interativo para toda a família. Às 18h, é a vez da For The Kings, formada por Thiago Bittencourt, Zé Carlos de Andrade, Douglas Caberlon e Arnaldo Barreto. O grupo apresenta um show intenso e cheio de energia, celebrando os gigantes do blues, como Albert King, BB King, Freddie King e Albert Collins, em interpretações que unem potência e autenticidade.

Logo depois, às 19h30min, a Grezz Band – residente da casa – sobe ao palco para uma apresentação especial, recebendo convidados, como Indira Castro e Andrea Cavalheiro, entre outros. O jazz ganha protagonismo às 21h com o Jambo Trio, que busca inspiração nos trios de samba jazz dos anos 1950 e 1960, unindo elementos do jazz norte-americano, samba, latin jazz e bossa nova. Para encerrar a noite, às 21h30min, o palco do Grezz se abre para uma Jam Session, com encontros musicais espontâneos e cheios de celebração.